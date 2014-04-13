مورينيو يهدّد كورتوا قبل موقعة دوري الأبطال

رسمت صحيفة "ماركا" الإسبانية سيناريو مثيرا للجدل في الصراع القائم بين ناديي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد، حول أحقية مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا المعار من النادي اللندني إلى الإسباني في مباراة الفريقين بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن نادي تشيلسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام إجبار الاتحاد الأوروبي له على مشاركة كورتوا.

ومشاركة الحارس المتألق في المباراة يأتي خلافا للبند المنصوص عليه في عقد الإعارة، بأن النادي الإنجليزي يحق له الحصول على 3 مليون يورو في كل مباراة يشارك بها الحارس البلجيكي ضد ناديه الأصلي.

وزعمت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، هدّد صراحة بأنه في حال مشاركة كورتوا، سيصر على إعادته مرة أخرى إلى الفريق ليجلس احتياطيا حتى نهاية عقده مع "البلوز" في 2016 .

وأشارت إلى أن هذه الخطوة التي سيلجأ لها "السبيشيال وان"، ستعرقل حلم دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في تجديد إعارة كورتوا، الذي لم يخف أيضا رغبته في البقاء بصفوف الفريق للموسم الرابع على التوالي.