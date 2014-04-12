الحمدالله يطالب تدخلاً بريطانيا للتنقيب عن الغاز في غزة

شدد رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية رامي الحمد الله على أهمية الدعم البريطاني للحكومة الفلسطينية في تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مضيفاً أن الطرفين يعملان على تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات وبالأخص قطاع التعليم، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر رئاسة الوزراء برام الله زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل البريطاني إدوارد ميليباند والوفد المرافق له، حيث وضعه في صورة آخر تطورات الوضع السياسي وما يرافقها من تطورات على الصعيد الاقتصادي.

كما ناقش الحمد الله أهمية دعم المناطق المسماة "ج"، ودعم قطاع غزة بتنفيذ مشاريع عديدة هناك، وسبل تعزيز الشراكة بين بريطانيا وفلسطين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، بالإضافة الى تطوير قطاع العدالة والقانون وتدريب مختصين في هذا المجال.

هذا وقد أشار الحمد الله الى أهمية تدخل الجانب البريطاني للإسراع في عملية تنفيذ مشروع التنقيب عن الغاز في قطاع غزة والذي ينفذ بالتعاون مع شركة بريطانيا للغاز.

بدوره أشاد ميليباند بعمل الحكومة الفلسطينية للنهوض وتطوير مؤسساتها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على التزام بريطانيا بتقديم كافة أشكال الدعم لبناء الدولة.