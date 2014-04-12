يديعوت:عشرات من جنود « الحريديم » بالجيش الإسرائيلى يشتكون تأخر رواتبهم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن العشرات من الجنود المتدينين "الحريديم" فى سلاح الجو الإسرائيلى اشتكوا من عدم تلقيهم رواتب ومخصصات عائلاتهم منذ شهرين، مضيفة أن 60 جنديا متدينا توجهوا لطلب المساعدة من الحاخامات المسئولين عن متابعة مسار تجنيد الحريديم فى الجيش الإسرائيلى، ولكن دون جدوى.



ونقلت الصحيفة العبرية عبر موقع "واللا" الإخبارى عن أحد الجنود قوله، "لقد تجندنا مع وعود بأن نحصل على أجور معقولة تكفى عائلاتنا، ولكن الأمور ليست كما وعدنا".



ويخدم الجنود المشتكون فى القاعدة التقنية فى حيفا، ويتلقون تدريبات فى عدة تخصصات تتعلق بتكنولوجيا الحواسيب والإلكترونيات والكهرباء والصيانة، وغالبيتهم متزوجون ويعيلون عائلاتهم، وحصلوا خلال فترة خدمتهم على مئات الشواكل فقط، ولم يتلقوا حتى الآن مخصصات عائلاتهم التى تصل إلى آلاف الشواكل.



وفى السياق نفسه، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن مئات اليهود الحريديم تظاهروا الخميس الماضى فى القدس المحتلة، رفضاً للخدمة العسكرية، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة متظاهرين.



وكان قد أعرب مسئولون فى الجيش الإسرائيلى عن قلقهم من الانخفاض المستمر فى الرغبة لدى الشباب الحريديم فى الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث أوضحت بيانات نشرتها الصحيفة العبرية أن 140 شاباً فقط تجند لدى كتيبة "الناحال" خلال دورة تجنيد شهر مارس الماضى، بمعنى انخفاض بنسبة 30% عن دورة تجنيد العام السابق.