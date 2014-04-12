إيران تعلن عن إجراء أربع مناورات كبرى العام الحالى

كشف قائد القوة البرية للجيش الايرانى العميد أحمد رضا بوردستان اليوم السبت النقاب عن السعى لزيادة مدى الصواريخ الإيرانية وإجراء أربع مناورات كبرى العام الحالى.



جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها العميد بوردستان للصحفيين اليوم على أعتاب يوم الجيش الايرانى الذى يصادف يوم 18 ابريل الجارى ، بحسب قناة "العالم"الإيرانية.



وقال " نعمل حاليا لأخذ الترخيص اللازم لزيادة مدى صواريخنا، لقد تم الأخذ بنظر الاعتبار صواريخ "ارض - ارض" خاصة حيث سيتم إنتاجها فى حال المصادقة على ذلك.. لنا مشروع مشترك مع الأركان العامة والقوات الجوفضائية للحرس الثورى لزيادة مدى صواريخنا".



وأضاف أن القوة البرية ستجرى خلال العام الجارى أربع مناورات كبرى منها مناورة للطائرات من دون طيار للمرة الأولى.. وتابع أن القوة البرية أجرت خلال العام الماضى خمس مناورات فيما يتضمن جدول الأعمال فى العام الجارى إجراء أربع مناورات كبرى منها مناورة للطائرات من دون طيار للمرة الأولى كما ستكون لنا مناورة أخرى للحرب الالكترونية.



وأوضح أن القوة البرية ستجرى أيضا مناورتين مشتركتين مع الحرس الثورى فى جنوب غرب وجنوب شرق البلاد،.



واستطرد أنه سيتم خلال العام الجارى إزاحة الستار عن أحدث سلاح للقوة البرية وهو سلاح بعيار 50 مللم ويتميز برشقة عالية للرصاص.