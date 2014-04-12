التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءً جماهيرياً في ديوان عائلة أبو عطايا

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة أبو عطايا، استمراراً للقاءات الجماهيرية في مجالس العائلات الفلسطينية وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التزاور والمحبة في الله وعملا من اللجنة لتهيئة الجو في قطاع غزة للمصالحة الفلسطينية.

وقد تقدم وفد اللجنة الشيخ أبو أشرف الديني مسئول التواصل الجماهيري والإصلاح غرب غزة والشيخ محمد عبد الباري وعدد من كوادر اللجنة, كان في استقبال الوفد المختار أبو يوسف أبو عطايا وعدد من وجهاء العائلة ومخاتير المنطقة.

رحب المختار أبو يوسف أبو عطايا بالوفد الزائر وشكر لهم زيارتهم وثمن موقف الحركة من المصالحة الفلسطينية وأكد على أهمية الزيارات التي تنظمها لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح للعائلات في مجالسهم لما لها من اثر على نفوس الإخوة في العائلات الفلسطينية.

بدوره, الشيخ محمد عبد الباري القي كلمة الحركة أكد فيها على موقف الحركة من المصالحة الفلسطينية وان حركته تدعم كل السبل في سبيل الوصول للمصالحة الكبرى, وأكد على موقف الحركة من القضية الفلسطينية, كما أشاد بدور عائلة أبو عطايا في إصلاح ذات البين في المنطقة وشكر لهم حسن الاستقبال, وبين دور لجنة التواصل الكبير في إصلاح ذات البين والتواصل مع العائلات من خلال زياراتها لمجالس العائلات.

بدوره شكر الشيخ أبو اشرف الديني مسئول اللجنة في غرب غزة عائلة أبو عطايا على حسن الاستقبال وأكد على استمرارية الزيارات حتى تشمل كافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.