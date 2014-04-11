مئات العرب داخل إسرائيل يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أسرى

تظاهر مئات العرب الجمعة أمام سجن جلبوع، شمالي إسرائيل، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ودعم صمودهم .

وقال شهود عيان إن مئات النشطاء العرب تظاهروا بعد عصر اليوم الجمعة، بدعوة من رابطة “جسم للأسرى المحررين” (حقوقية مستقلة) .

وأوضح الشهود أن أهالي الأسرى، وأسرى محررين، شاركوا في المظاهرة، إضافة إلى قيادات عربية منهم: النائبين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جمال زحالقة، وباسل غطاس، وسكرتير الرابطة، أيمن حاج يحيى.

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تدعوا للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، كما طالبوا السلطة الفلسطينية بعدم التنازل عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويطالب الفلسطينيون بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في السجون الإسرائيلية وعددهم 30 أسيرا من بينهم 14 من عرب إسرائيل.

وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن هذه الدفعة الأسبوع الماضي، وأمام مماطلتها في اطلاق سراحهم، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.

وفي وقت سابق اليوم، صادق حزب البيت اليهودي (يمين) أحد الشركاء الأساسين في حكومة بنيامين نتنياهو، على الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، حال الإفراج عن الأسرى العرب ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى.