اشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تعيق عملية السلام

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن "القيادة الفلسطينية" متمسكة بحل الدولتين، وبحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال اشتية، خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة هانس - زايدل المقربة من حزب 'الاتحاد المسيحي الاجتماعي'، ومندوبية مقاطعة سارلاند الألمانية في برلين: إن الجانب الفلسطيني جاد في المفاوضات ويدعم الجهد الأميركي وتحرك الوزير جون كيري، وأن المعيق الأساس في إحداث تقدم في مسيرة السلام هو الطرف الإسرائيلي.

وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالحقوق الوطنية كافة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب اشتية دول الاتحاد الأوروبي ببذل جهد أكبر للمساعدة في دعم مسيرة التسوية، ولممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، موضحا أن رفض الاحتلال الافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والمتفق عليها مسبقا، واستمرار "إسرائيل" في بناء المستوطنات وتهويد القدس، تمثل 'عقبات جادة أمام تحقيق سلام عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط'.