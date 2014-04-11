انطلاق ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم

انطلق صباح اليوم الجمعة في مدينة بيت لحم، ماراثون فلسطين الدولي الثاني، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بالتعاون مع مؤسسة الحق في الحركة ' الدانماركية'، وبدعم من مجموعة حمودة الاستثمارية ومؤسسة التعاون.

ويشتمل الحدث الرياضي على ثلاث فئات، 10 كم، و21 كم والماراثون 42كم و195 متر، حيث سيأخذ مساره من ساحة المهد مرورا بشارع المهد، ثم الجدار الفاصل، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة شمال بيت لحم، مرورا بالشارع الرئيس القدس الخليل، ومنطقة البالوع في بلدة الخضر، ثم برك سليمان، فمنطقة النشاش على المدخل الجنوب للخضر، والعودة إلى نقطة البداية .

وذكرت نائب الأمين العام للجنة الأولمبية اعتدال عبد الغني، أن عدد المشاركين بلغ 3500 مشارك ومشاركة يمثلون محافظات الوطن، باستثناء قطاع غزة؛ بسبب عدم منح الاحتلال ثلاثين متسابقا تصاريح مرور إلى بيت لحم، من بينهم البطل المشارك في أولمبياد لندن الأخيرة نادر المصري.

وأوضحت أن بين المشاركين 700 أجنبي يمثلون الاتحاد الاوروبي، وأميركا اللاتينية، وأن أغلب المشاركين من الفئة العمرية التي تتراوح اعمارهم ما بين 15 – 25 عاما، حيث عدد المشاركين في 42 كم بلغ 400 مشارك، و21 كم 650 والبقية في سباق 10 كم.

وأضافت أن طاقم التحكيم مكون من 48 حكما ومراقب طرق اضافة الى 500 متطوع وهم من عناصر الكشافة ومؤسسات الشباب واجانب، معظمهم من الدانمارك، دورهم توجيهي بالدرجة الأولى.

وأشادت عبد الغني بالمشاركة النسوية التي زادت نسبتها مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أنها كانت في الماراثون الأول بنسبة 37%، بينما العام الحالي 45%، مضيفة: وهذا يدل على ان الماراثون يحمل رسالة مفادها أن الجميع لهم الحق في المشاركة.

ومنذ الصباح الباكر، انتشر المئات من أفراد الشرطة على المفترقات والطرق التي سيمر من خلالها السباق.

وصرح مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي بأنه أعلن حالة الاستنفار الكامل في صفوف شرطة المحافظة بجميع إداراتها ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة للمشاركين وتأمين خط سيرهم في الطرقات، وذلك بمشارك 200ضابط وفرد.