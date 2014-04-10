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« إسرائيل » تشتكي السيد « حسن نصر الله » في مجلس الأمن

  • ترجـمة خـاصة - فلسطين اليوم
  • 05:34 - 10 ابريل 2014
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طالب مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة رون بروس اور  من أمين عام الأمم المتحدة كي مون من مجلس الأمن لاتخاذ خطوات ضد حزب الله.

وطبقاً لصحيفة "يديعوت" أحرنوت" جاءت مطالبة "إسرائيل" في أعقاب تصريح السيد حسن نصر الله بأن حزبه المسؤول عن زرع العبوة الناسفة في مزارع شبعا الشهر الماضي.

وكتب بروس اوري في الشكوى "الإسرائيلية" بأن تفجير العبوة يعتبر خرقاً خطيراً لقرار مجلس الأمن، وأن تصريح السيد حسن نصر الله بإعلان المسؤولية عن تفجير العبوة  يعتبر بمثابة دليل آخر لما يحدث جنوبي نهر الليطاني وهذا خرقا لاتفاق 1791.

 

 

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