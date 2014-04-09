توغل شرق خانيونس والمقاومة تستهدف جنود الاحتلال وسط القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين من الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق خانيونس.

وأفاد شهود عيان ، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين شرق بلدتي غزاعة وعبسان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

واوضح ان جرافات عسكرية ترافقها دبابات تقدمت شرق خانيونس وقامت بعمليات تجريف واسعة، وسط إطلاق نار متقطع تجاه منازل المواطنين القريبة من المكان، ووسط تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء الشرقية لغزة.

وفتحت الأبراج العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود الشرقية لمدينة دير البلح والموقع العسكري لكوسوفيم، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه أراضي المواطنين في المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال ألقى نحو 4 قنابل ضوئية في محيط عملية إطلاق النار التي لم توقع أي إصابات.

فيما ادعى ناطق عسكري إسرائيلي، صباح اليوم، أن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار في محيط موقع كوسوفيم دون إصابات.

وفي الإطار ذاته، استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين، قبالة شاطئي مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر، وذلك بإطلاق زخات من الرصاص تجاههم وتجاه قواربهم.



