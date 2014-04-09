القضاء المصري ينظر اليوم دعوى تعتبر قطر داعمة للإرهاب

ينظر القضاء المصري، اليوم، أولى جلسات دعوى قضائية تُطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم أولى جلسات دعوى قدّمها المحامي المصري البارز د. سمير صبري تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

واختصم صبري في الدعوى فيها كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي ورئيس الجمهورية عدلي منصور ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، ورصد خلالها مواقف دولة قطر ودعمها لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي. وأشار رافع الدعوى القضائية إلى أن قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول.

في المقابل، قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة إرجاء دعوى مقدمة من المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود طالب بإلزام الحكومة المصرية بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة 3 يونيو المقبل للرد والتعقيب.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.

منع «الإخوان»

كما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، تأجيل نظر الدعوى رقم 745 لسنة 2014، بشأن عدم تمكين عناصر جماعة الإخوان، من الترشح في الانتخابات الرئاسية، لجلسة 15 إبريل الجاري للاطلاع، وهي الدعوى التي قدّمها المحامي طارق محمود أيضاً، وأكد خلالها عدم قانونية ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث طلب من المحكمة ضرورة حجز الدعوى للحكم على نحو عاجل لأهميتها بالنسبة لصحة وسلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أهمية صدور حكم في الدعوى قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لمرشحي سباق الرئاسة، الذين تنطبق عليهم شروط الترشح.