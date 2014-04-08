غزي يبتكر طريقة للحصول على البترول عجزت عنها دول بترولية

تمكن مواطن من قطاع غزة من استخرج الوقود بكافة مشتقاته من البلاستيك بواسطة معدات بسيطة، في انجاز كبير يُبشر بحل الأزمة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات. بحسب ما ذكرت وكالة "شهاب".

وحسب الصحفي أحمد شلدان الذي أجرى مقابلة مصورة مع صاحب المشروع، فإن الفكرة تعتمد بالأساس على صهر قطع بلاستيكية تالفة وإعادتها لصيغتها الأولى ومن ثم استخراج الوقود منها مرة أخرى بعملية عكس ما يحدث في الدول الصناعية الكبرى.

واضاف شلدان "المادة المستخرجة نجحت أمامي في تشغيل مولد كهرباء بنزين وتشغيل سيارة سولار وهي بلا دخان أو رائحة" مشيرا الى أن كل كيلو ونصف الكيلو من البلاستيك ينتج لتراً واحداً من الوقود وعملية الإنتاج نجحت لأول مرة أمامي أمس في غضون ساعة ونصف فقط".

وتابع " لدينا آلاف الأطنان من النفايات الصلبة والبلاستيك ولدينا اختراع يحتاج إلى اهتمام رسمي وتمويل ويصبح وقودنا محلياً وليس مستورداً .. الاختراع في مراحله الوسطى ويحتاج إلى إمكانيات أخرى يستطيع صاحب الاختراع التوصل إليها لتكرير المادة المنتجة واستخراج بنزين نقي وسولار نقي".

وأشار الى أن ما نجح فيه هذا المواطن عجزت عنه الدول العربية البترولية . منوها الى أن تكلفة اللتر لا تساوي 15% من تكلفة ما نستورده .

وأردف أيضا "عملية الاحتراق تولد غازاً يصلح أن يكون بديلاً لغاز الطهي لو تم استغلاله، لكنه يخرج في الهواء بلا استفادة بسبب قلة الإمكانات.. المنتج قيد الفحص في مختبرات إحدى الجامعات في غزة وقيد الترخيص وتسجيل براءة اختراع من الحكومة" .







