التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صُلحاً عشائرياً في الوسطى

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح صلحاً عشائرياً بين عائلتي أبو حسنين والطويل إثر شجار عائلي التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحا عشائريا في الوسطى في جو احتفالي بهيج، بحضور عدد من وجهاء ومخاتير العائلتين وعدد من أبناء العائلتين.

وضم وفد لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ ناصر الهنداوي مسئول اللجنة في الوسطى والشيخ سليم حماد والمختار أبو نضال حمد وعدد من كوادر اللجنة في الوسطى.

وألقى كلمة لجنة الإصلاح الشيخ ناصر الهنداوي شكر العائلتين على حسن الاستقبال وثمن سرعة استجابة العائلتين للصلح على أساس شرع الله وحث جميع العائلات المتخاصمة على الاقتداء بالعائلتين الكريمتين حتى يسود الصلح والوئام بين أبناء شعبنا الفلسطيني حتى نصل إلى المصالحة الكبرى بين أبناء شعبنا وشكر المخاتير والوجهاء وكل من ساهم في الصلح بين العائلتين.

بدوره ألقى وجيه عائلة الطويل كلمة العائلة شكر فيها حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لدورها المميز والكبير في قطاع غزة وثمن دور لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد الإسلامي في لم الشمل وسرعة تطويق الإشكاليات والعمل على تفكيكها ووضع الحلول المناسبة لها وشكر عائلة ابو حسنين على سعة صدرها وعفوها.

من جهته ثمن وجيه آل أبو حسنين خلال كلمة له الصلح وحسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الأصيل الذي ينم عن شيم الرجال ومن جهة أخرى شكر لجنة الإصلاح لدورها الحازم في راب الصدع الفلسطيني.



