في ذكرى معركة جنين:الرابطة إقليم رفح تنظم سلسلة أنشطة وفعاليات

نظمت الرابطة الإسلامية – الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي- ندوة فكرية في ذكرى معركة جنين البطولة وانتصارات العصر الحاضر وذلك بمسجد الإيمان والتوحيد برفح بحضور الأستاذ عماد نجم محاضر الندوة والأستاذ حازم العمصي منسق الرابطة في رفح وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية .

وتحدث الأستاذ عماد نجم خلال الندوة أنه يجب الاقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل المعركة لمعرفة نقاط القوة والضعف بكل معركة وها نحن اليوم نجلس بينكم مجتمعين للوقوف عند معركة جنين الأسطورة جنين الملحمة جنين الوحدة ونتعلم روح الأخوة وندرس ونتعلم من الأخطاء لرسم طريق المستقبل نحو النصر والتمكين بإذن الله.

وشدد نجم أن تبقى ذكريات الصمود في ذاك المخيم الفقير يتناولها جيلٌ بعد جيل ويعرفها الصغار قبل الكبار، يروون رحلة الدم الذي هزم السيف، ذاك الدم المتدفق في أزقة المخيم الذي سطر ملحمةً من ملاحم الصمود، فكانت جدران المخيم المنهارة تتعرض لصواريخ حقد الحاقدين، ولكن بقوة إيمان المجاهدين، وبصبر الصابرين، وعزم المقاتلين، كانت تذوب كل الصواريخ، ولا تنهار جدران وحصون وقلاع ذاك المخيم الجريح.

ونوه نجم أن علامات الصمود كانت واضحة بمعركة2008ومعركة السماء الزرقاء وروح الوحدة لدى مقاومتنا وأهلنا وكانت هذه أبرز الدروس المتعلمة من معركة جنين بعد 12 عاماً هذا العمر الذي سيمتد على مدار التاريخ، لمعركة بين جيشين، جيشٌ لا يملك إلا الإيمان، وآخر لا يملك إلا قوة السلاح، فانهارت أساطير السلاح، وذابت كل الأهداف والأحلام، لينتفض في كل مرة أهل الحق والإيمان، يُعلمون الجيش الذي لا يقهر أن النصر لا يأتي فقط من فوهة البنادق بل أن النصر تصنعه الرجال بصبرها وعزمها وإيمانها، وبقضيتهم التي يدافعون عنها

وفي نفس السياق اختتمت الرابطة الإسلامية بطولة " جنين الأسطورة " بمدرسة الدوحة الثانوية للبنين بحضور الأستاذ سليمان أبو لولي منسق ملف الرياضية والأستاذ أحمد زنون منسق ملف المدارس للرابطة بالمدينة وعدد من الهيئة الإدارية للرابطة ومدير المدرسة الأستاذ سليم أبو الروس.

وتحدث الأستاذ سليم أبو الروس شاكرا الرابطة الإسلامية على جهودها الحثيثة بخدمة الطلبة وتلبية احتياجاتهم وحل المشاكل التي تواجه الطلبة وحثهم على مواصلة مثل هذه النشاطات لما لها الفائدة الكبيرة على الطلبة من الناحية الذهنية والأخلاقية والدينية.

وفي نهاية البطولة توج الفريق الفائز بالكأس و الميداليات وعدد من الهدايا ونال الفريق الخاسر الميداليات تكريما لهم على الروح الرياضية العالية التي أبدوها.

بدورهم شكر جموع الطلاب الرابطة الإسلامية على جهودها المميزة في خدمة الطلبة آملين لهم الدوام والاستمرارية.