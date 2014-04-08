مسؤول أمريكي: الفجوات لا تزال موجودة بين طرفي المفاوضات

قال مسؤول امريكي ان الفجوات لا تزال موجودة بين طرفي المفاوضات على الرغم من اللقاءات المكثفة التي يعقدها الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي في القدس بوساطة امريكية.



واضاف المسؤول في بيان بعث به لوكالة معا": "بناء على طلب الطرفين، قامت الولايات المتحدة بترتيب اجتماع بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين بالامس وذلك استكمالا للجهود الحثيثة لحل الخلافات بينهم. ومع ان فجوات ما زالت موجودة".



لكن المسؤول اكد ان الطرفين ملتزمين بتضييق تلك الفجوات."



ومن المقرر ان يطلع اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الرئيس باراك أوباما على نتائج جهوده لتحريك المفاوضات.



من جانبه قال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان المسألة الآن هي ما اذا كان الطرفان يمكنهما البرهنة على انهما يرغبان في اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لدفع العملية قدما.



وأضاف ان "الطرفين يدركان ما هي الخيارات ويدركان ان هذه قرارات لا يمكن ان تتخذها الولايات المتحدة او اي بلد آخر".