الطقس: الحرارة فوق المعدل بـ 8 درجات وغدا انخفاض طفيف

توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو حارا نسبياً وجافاً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقيه تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء : 08/04/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلي من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شماليه غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ألأربعاء :09/04/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلي من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شماليه غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ألخميس :10/04/2014 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شماليه غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ألجمعة :11/04/2014 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شماليه غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

القدس 29-11 23-11 23-11

بيت لحم 29-11 23-11 23-11

رام الله 27-10 22-10 22-10

طولكرم 31-14 27-14 27-14

نابلس 30-12 24-12 24-12

قلقيلية 31-14 27-14 27-14

جنين 33-15 27-15 27-15

سلفيت 29-11 23-11 23-11

طوباس 33-15 27-15 27-15

روابي 30-12 24-12 24-12

الخليل 27-10 22-10 22-10

غزه 27-13 25-13 25-13

أريحا 36-19 30-19 30-19

خانيونس 27-13 25-13 25-13

الأغوار الشمالية 34-17 28-17 28-17

رفح 28-14 26-14 26-14

والله تعالى أعلم