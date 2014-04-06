السيد نصرالله:القلق الإسرائيلي من إيران يزداد يوما بعد يوم

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن خطر التفجيرات "الإرهابية" في الداخل اللبناني تراجع كثيرا، كما أن خطر سقوط النظام السوري انتهى والخيار العسكري فشل كما تجاوزنا خيار التقسيم.



ونوه السيد نصر الله ـ في حديث لصحيفة السفير اللبنانية ينشر الجزء الأول منه غدا الإثنين بالإجراءات الحدودية من الجانبين اللبناني والسوري.

وقال نصرالله "معركة سوريا ليس هدفها صنع ديمقراطية أو عدالة أو مكافحة فساد بل تغيير موقع سوريا وموقفها بدليل العروض التي تلقاها الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة".



وأضاف "أستطيع القول إن بعض جمهور "14 آذار" يؤيد تدخلنا في سوريا حمايةً للبنان من المجموعات التكفيرية الإرهابية.



وأشار إلى أغلبية الدول تتبنى اليوم الحل السياسي والموقف الروسي سيزداد تصلبًا في المرحلة المقبلة.



وأعرب عن اطمئنانه لمجرى الأحداث في جنوب سوريا وعلى حدودها الشمالية: معتبرا أن أحداث سوريا جاءت لتحقق أهم خيارات إسرائيل بعد فشل العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006 لجهة ضرب الحلقة الوسطى.



وقال السيد نصر الله:" إن المجريات الميدانية تزيد قلق الإسرائيليين و"صارت عينهم على الجليل "منطقة في شمال إسرائيل" .. مشيرا إلى القلق الإسرائيلي من إيران يزداد يوما بعد يوم.



وشدد على أهمية تماسك جمهور المقاومة وبيئتها الحاضنة، وقال لا نواجه مشكلة مع جمهورنا حول مشاركتنا في سوريا بل على العكس هناك فئة كانت مترددة ولكنها حسمت خيارها معنا.