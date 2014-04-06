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جهاز المخابرات يعتقل كادرا بالجهاد ويستدعي آخرين

  • طولكرم - فلسطين اليوم
  • 11:49 - 06 ابريل 2014
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اعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية كادراً بحركة الجهاد الإسلامي بعد استدعائه للمقابلة في أحد مقرات الجهاز .

وأفاد مراسلنا في طولكرم أن المواطن ربيع طعمه من بلدة قفين ذهب لمقر المخابرات بعد بلاغ لمقابلة الجهاز، لكنه لم يغادر المقر وقد تبين فيما بعد أنه محتجز.

من جهة ثانية أرسل الجهاز طلبي استدعاء لاثنين من كوادر الحركة أحدهما أفرج عنه قبل يومين من سجن المخابرات.

وقد أفرج جهاز المخابرات قبل يومين عن الأسير المحرر أحمد فضل الصباح من بلدة قفين بعد اعتقال دام 15 يوماً ، لكنّه تلقى اليوم طلباً للمقابلة في مقر المخابرات.

فيما استدعي للمقابلة كادر آخر من الحركة عبد الرحيم داود وهو أسير محرر.

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