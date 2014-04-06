اليوم بدء محاكمات سريعة لـ ( 60 ) نزيل بسجن أنصار

أكد النائب العام د/ إسماعيل جبر أن المحاكمات السريعة في الجنايات المخففة أو الجنح المتصالح عليها والتي لا تشكل خطر على الاستقرار والأمن المجتمعي وتخفف من التكدس العددي في النظارات ومراكز الاصلاح والتأهيل وتسهل أمد اجراءات التقاضي وتحافظ على النسيج والترابط المجتمعي.

وأفاد رئيس نيابة غزة الكلية إيهاب الدريوي شروع النيابة العامة مع القضاء بإجراء محاكمات سريعة لـ ( 60 ) موقوف في الجنايات المخففة بسجن أنصار وتهدف لتسهيل الاجراءات القانونية والفصل السريع في الجنايات المخففة بعد نجاح تجربة إجراء محاكمات سريعة بسجن أبو عبيدة شمال قطاع غزة تم الافراج بمقتضاها عن ما يزيد عن ( 41 ) نزيل ، ولاقت القبول الواسع من أواسط مجتمعية وحضرت جلساتها مؤسسات حقوقية دولية وأشادت بنزاهتها.