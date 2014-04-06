بولس: نقل الأسير أيمن اطبيش للمستشفى بعد تردى وضعه الصحي

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن الأسير أيمن اطبيش نقل إلى مستشفى 'أساف هروفيه' الإسرائيلي بعد تردي أوضاعه الصحية.

وأوضح بولس إثر زيارة أنهاها قبل قليل للأسير في المستشفى الذي نقل إليه من 'عيادة سجن الرملة'، أن اطبيش تظهر عليه علامات ضعف وهزال شديدين، بعد إضرابه عن الطعام منذ 38 يوما؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أنه لا يشرب إلا الماء، وبعض الأحيان تضاف له كمية من السكر، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية.

يشار إلى أن الأسير اطبيش أضرب عن الطعام العام الماضي لمدة 105 أيام، انتهت باتفاق يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 15 كانون الثاني من العام الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاق وجددت له الأمر الإداري، علما أنه معتقل منذ 9 أيار عام 2013 .