الاحتلال يزعم سقوط ثلاثة صواريخ في عسقلان

زعمت مصادر عبرية مساء أن ثلاث صواريخ أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم السبت سقطت في مناطق مفتوحة بمستوطنات "ساحل عسقلان" المحتلة شمالي القطاع دون وقوع إصابات.

وبحسب المصادر فإن صفارات الإنذار انطلقت قبيل إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال القطاع محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.

ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي نظام الإنذار المبكر لتحذير المستوطنين من سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطناتهم، كما يعتمد نظام "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ التي يمكن أن تسقط في مناطق مأهولة.

وشنت مقاتلات وطائرات الاحتلال ليل الخميس- الجمعة أكثر من 15 غارة على مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وقال جيش الاحتلال إن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق 4 صواريخ مساء الخميس نحو منطقة غرب النقب جنوب الكيان الإسرائيلي.