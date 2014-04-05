حكومة غزة تثّمن تصريحات « تيرنر » لإدخال مواد البناء لغزة

ثمّنت الحكومة الفلسطينية في غزة تصريحات مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" روبرت تيرنر الداعية للضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء لغزة، وتغيير السياسات المصرية تجاه القطاع.

وأشاد الناطق باسم حكومة غزة إيهاب الغصين في تصريحات إعلامية مساء اليوم السبت، بالتصريحات التي أدلت بها شخصيات دولية وعربية وأجنبية بضرورة رفع الحصار والمعاناة عن قطاع غزة.

وطالب الغصين بضرورة ترجمة هذه التصريحات إلى أفعال على أرض الواقع، لتخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع.

وكان تيرنر كشف خلال لقائه عدد من الإعلاميين والصحافيين بمقر الوكالة، عن اتصالات تجريها الوكالة مع الجانب المصري، لمناقشة إدخال مواد البناء لغزة.