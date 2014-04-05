أبو شهلا لـ« فلسطين اليوم »: زيارة الوفد الفصائلي لغزة لن تكون غداً

أكد القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فيصل أبو شهلا، أن زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس لزيارة قطاع غزة، لم تتحدد موعدها مسبقاً، نافياً أن يكون قد حدد موعدها غداً في وقت سابق.

وكان الرئيس محمود عباس، قد شَكَل خلال اجتماع القيادة الأخير لجنة مكونة من خمس قيادات أبرزهم عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وذلك لزيارة غزة لبحث ملف المصالحة الداخلية.

وقد أوضح أبو شهلا في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الرئيس عباس شكل لجنة من منظمة التحرير وليس فقط فتح لزيارة غزة لإنهاء الانقسام، وهناك اتصالات لإتمام هذه الزيارة.

يُشار، إلى أن حركة حماس، نفت علمها عن أي زيارة مرتقبة لوفد حركة فتح إلى قطاع غزة بشأن المصالحة الفلسطينية، منتقدةً استمرار الاعتقالات السياسية لأبناء وقيادة الحركة التي اعتبرت أن من شأنها تسميم أجواء المصالحة.