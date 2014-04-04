الأحمد : نأمل طي صفحة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، على تمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت، وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة مع لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل، مؤكدًا رفض الشعب الفلسطيني وقيادته للإملاءات الخارجية الرامية للنيل من الثوابت الوطنية.

وتطرق الأحمد إلى المبادرة الفلسطينية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وما تضمنته من بنود منها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية والعمل على منع الفتنة المذهبية ودعم وحدة لبنان واستقراره.

وأضاف: إننا ندين كل عمليات التفجير التي تستهدف الآمنين، مشددا على رفض استقبال أو إيواء أي عناصر متورطة في أعمال أمنية بالمخيمات الفلسطينية.

وطالب الأحمد بتخفيف الاجراءات على مداخل المخيمات واقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين، مذكرًا بأن الوجود الفلسطيني مؤقت، وأن حق العودة مقدس ولا تراجع عنه.

وعبّر عن تفاؤله بالمستقبل العربي بعد ثورة مصر، موضحا أنها ستنعكس إيجابا على القضية الفلسطينية.

وتطرق إلى قرارات القمة العربية الـ 25 في الكويت الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مؤكداً أن النضال سيتواصل حتى تحقيق الاستقلال وجلاء الاحتلال.

وأعرب الأحمد عن أمله بأن يتم طي صفحة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة؛ لأن ذلك ينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية ويدعم القيادة الفلسطينية في تحركها الدولي.