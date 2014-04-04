الاحتلال يقمع مسيرة المعصرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان و الجدار

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة المعصرة السلمية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع الاستيطاني .

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعترضت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، ومنعتهم من الوصول إلى مكان إقامة الجدار.

وجدد المشاركون في المسيرة البيعة والوفاء للرئيس محمود عباس، مشددين على دعمهم وتأييدهم لسيادته في توجهاته وقراراته المنبثقة من المصلحة العامة لشعبنا الفلسطيني، منددين بقرار الحكومة الإسرائيلية عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.