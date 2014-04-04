الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، والرياح شمالية إلى شماليه غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



ويكون الجو يوم غد السبت صافياً وجافاً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-5 درجات مئوية، والرياح شماليه شرقيه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



اما يوم الأحد فيكون الجو حارا نسبياً وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-8 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقيه خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الاثنين الجو حارا نسبياً وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقيه تتحول في ساعات الليل إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

