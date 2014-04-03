شؤون غزة: صرف مستحقات الشؤون بعد انقضاء رواتب رام الله

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، أن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لنحو 60 ألف أسرة فلسطينية من أصحاب الحالات الاجتماعية الفقيرة سيبدأ بعد انقضاء رواتب موظفي حكومة رام الله.

وقال عمر الدربي وكيل الشؤون الاجتماعية بغزة :" أرسلنا قوائم من وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالمنتفعين إلى المالية برام الله وهي جاهزة ونحن بانتظار وضع المستحقات في البنوك".

وأضاف "قوائم المنتفعين موجودة على طاولة وزير المالية في حكومة رام الله ، معرباً عن أملة بأن يُتخذ قراراً سريعاً للبدء بصرفها قريباً.

وأكد الدربي أن صرف المستحقات سيكون قبيل تاريخ 15-4، موضحاً أنه فور وضع المستحقات في البنوك سيتم إبلاغ المنتفعين للتوجه فورا للبنوك لاستلامها.

وبدأت حكومة رام الله بصرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين اليوم الخميس عبر البنوك وسينتهي صرفها خلال ثلاثة أيام وفق ما قاله الدربي.

وتمول السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي المخصصات الاجتماعية، والتي تصرف كل ثلاثة شهور بهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للفئات والشرائح الاجتماعية الأقل فقرًا وتهميشًا بالضفة وغزة.