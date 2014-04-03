محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 39 أسيرا

مددت محاكم الاحتلال اليوم الخميس، اعتقال 39 أسيراً بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.

ففي محكمة "سالم" مدد اعتقال كل من الأسرى سامح قواريق، محمود أبو زينة، فراس لوباني، عطا الله حشاش، محمد قواريق.

ومددت محكمة "عسقلان" اعتقال كل من نوح السلمون، شريف نيروخ، حسن جرار، محمد زماعرة، صدقي كنيبي، أيمن صلاحات، ضياء قواسمة، عبد الحق حدرج، محمد أبو عرقوب.

أما محكمة الاحتلال في "عوفر"، فقد مددت اعتقال كل من عز الدين جبريل، صقر جبريل، عماد جبريل، مجاهد جبريل، كمال عطا، فارس أصلان، محمود دحنوس، أحمد أبو نوا، اسماعيل شاهين، محمود بركات، حذيفة أبو سرحان، مظفر نمورة، ابراهيم ماهر ابراهيم، بهاء معبد، محمد حجاجرة، أيمن أبو عرقوب.

كما تم تمديد اعتقال حسن عوض، بلال كليب، مصطفى نخلة، اسماعيل العروج، حذيفة شريدة، بكر حريوشي، خالد أبو عمرة، معن طحاينة، أبي صالح في محكمتي "الجلمة" و"المسكوبية".