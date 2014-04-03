الفيفا يعاقب برشلونة بحرمانه من التعاقد مع أي لاعب لموسم واحد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء 2 أبريل/نيسان، معاقبة نادي برشلونة الإسباني، بسبب مخالفته قوانين الانتقالات المتعلقة باللاعبين القاصرين.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للفيفا "تغريم النادي الكاتالوني 500 ألف دولار ومنعه من إبرام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي لسنة 2014 والميركاتو الشتوي 2015" كما قررت اللجنة معاقبة الاتحاد الإسباني وتغريمه 600 ألف دولار.

ومنح الفيفا النادي الإسباني مهلة 90 يوما من أجل تسوية وضعية اللاعبين القاصرين في النادي.

كما أمهل الاتحاد الإسباني مدة سنة من أجل تسوية هذا الوضع. وكان الفيفا قد أجرى تحقيقا في صفقات النادي الإسباني من سنة 2009 إلى 2013، وخلص إلى أن "برشلونة خالف اللوائح المتعلقة بعشرة لاعبين قاصرين، كما أنه ارتكب عدة مخالفات أخرى مماثلة تتعلق بلاعبين آخرين".