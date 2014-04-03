أميركا تتهم وزير « الإسكان الإسرائيلي » بتخريب المفاوضات

اتهمت الولايات المتحدة الاميريكية وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل، بالعمل عمدا على تخريب المفاوضات بعد ان نشر المناقصة لبناء 700 وحدة استيطانية في القدس خلال محاولة جون كيري تمديد المفاوضات.

وذكرت صحيفة 'هارتس' العبرية، ان وزير رئيل حاول تخريب تمديد المفاوضات بعد ان اعلن ان الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد، يرفض اطلاق سراحه مقابل اطلاق سراح اسرى، وهاجمت مصادر اسرائيلية لها علاقة بالمفاوضات الوزير اريئيل واتهمته بتخريب المفاوضات.

وقال مصدر امريكي رفيع المستوى ان المناقصة التي نشرت مساء الثلاثاء الماضي، خلال الاتصالات المكثفة لتمديد المفاوضات سببت اضرارا جسيمة ودفعت الرئيس محمود عباس إلى الاعلان عن الانضمام الى المنظمات الدولية.

من جانبه طالب الوزير ارئيل، وهو مستوطن من حزب البيت اليهودي، رئيس الحكومة الاسرائيلية بالغاء اتفاقيات اوسلو بعد اعلان الرئيس محمود عباس التوجه الى المنظمات الدولية.