نابلس: مستوطن يحاول خطف شابين تحت تهديد السلاح

نجا شابين فلسطينيين من محاولة اختطاف دبرها مستوطن اسرائيلي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم.



وكشفت مصادر امنية فلسطينية " ان مستوطنا من مستوطنه براخه الى تقع على بعد عشرات الامتار من قرية بورين بنابلس وصل الى احدى محلات بيع الاجهزة الخلوية في قرية حواره وابتاع جهاز جوال وطلب من صاحب المحل الشاب الذى يبلغ 26 عاما ان يرافقه الى مدخل المستوطنة ليدفع له ثمن الجوال فوافق الشاب واصطحب معه احد اصدقائه.



وبحسب المصادر فان المستوطن اصطحب الشابين بسيارته وفي الطريق اشهر سلاحه وهدد الشابين فطلبا منه التوقف وحينها انقضا عليه فاوقف السيارة واخذا سلاحه واوسعاه ضربا قبل ان يفر من المكان .



فيما هربا الشابان من المكان وتوجها الى مركز امني فلسطيني وسلما سلاح المستوطن للاجهزة الامنية .