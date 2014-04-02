زوجة أسير تلد طفلاً بعد زراعة نطفة مهربة من السجن

وضعت زوجة الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني عبد الفتاح كامل الشلبي طفلاً بكراً بعد نجاح تهريب نطفة من زوجها المحكوم 20 عاماً.

وقد أطلقت الأسرة على الطفل المولود اسم بهاء عبد الفتاح كامل الشلبي، وقد وافق يوم ولادته، ذكرى مرور 11 عاماً على اعتقال والده.

الأسير عبد الفتاح الشلبي من بلدة السيلة الحارثية.

وقد تقدم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان بالتهنئة الحارة للأسير الشلبي ولزوجته وعائلته.

وشكر إدارة وطواقم الأطباء والتمريض في المستشفى العربي التخصصي نابلس على جهودهم ورعايتهم لعملية الحمل والولادة.