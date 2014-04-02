جامعة فلسطين تستقبل رئيسة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني

استقبل السيد كاظم دغمش رئيس مجلس الإدارة في مكتبه صباح اليوم الدكتورة جليلة دحلان رئيسة المركز الفلسطيني للتواصل الانساني – فتا والوفد المرافق معها، بحضور كل من الدكتور حسن حمودة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور موسى أبوملوح عميد كلية القانون والممارسة القضائية، والأستاذ الدكتور حسين أبوشنب عميد كلية الإعلام والاتصال، والدكتور موسى أبو سليم عميد المكتبات، والأستاذ ابراهيم دغمش المستشار القانوني، والأستاذ أحمد صنع الله مدير العلاقات العامة.

حيث رحب "دغمش" بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة تعريفية عن الجامعة وما تتمتع به من امتيازات تجعلها محط اهتمام الطلبة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، موضحاً العلاقة الوطيدة التي تربط الجامعة بمحيطها الإجتماعي والمؤسساتي، وعلاقاتها العلمية والثقافية مع مختلف المؤسسات والجامعات العربية والدولية.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة علاقات الشراكة التي تربط جامعته مع الجامعات المحلية والعربية والدولية، وما تتمتع به الجامعة من عضويات في اتحادات الجامعات وكذلك هيئات الجودة العربية والإسلامية والدولية، منوهاً إلى برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة القاهرة لدرجتى الماجستير والدكتوراه، والذي سيكون له الأثر الكبير في تطوير الكوادر الفلسطينية في مختلف المجالات والتخصصات.

ومن جانبها أعربت "دحلان" عن سعادتها لوجودها في جامعة فلسطين، مثمنة دور الجامعة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، ومؤكدة أن الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على جامعة فلسطين ومميزاتها وبحث سبل التعاون المشترك.

وأشارت رئيسة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني أن الاستثمار في قطاع التعليم يعبر عن مدى العطاء الذي يتمتع به القائمين على الجامعة، وحرصهم الكبير على تلبية حاجات المجتمع العلمية، معتبرة أن العلم هو أهم ما نملك لمواجهة المستقبل، مرحبة بالتنسيق والتعاون مع الجامعة فيما يخدم الطلبة والمجتمع الفلسطيني ويحقق أهداف الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالمنح الدراسية.

هذا وتخلل اللقاء شرحاً وافياً عن كليات الجامعة ومميزاتها قدمه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والسادة عمداء الكليات الذين أكدوا حرص جامعة فلسطين على أن تكون إضافة نوعية متميزة لجامعاتنا الفلسطينية من خلال الخطط الأكاديمية والبرامج النوعية التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني والتي تهدف من خلالها إلى بناء طالب قادر على الإبداع والإحتراف في مجال تخصصه، وكذلك تميز الجامعة من خلال اهتمامها بالدراسة النظرية والتطبيقية التي تؤهل الطلبة للانخراط في سوق العمل بسهولة ويسر.