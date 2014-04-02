لأول مرة: اصطياد « السكمبلا » مصحوبة بإفرازات وردية اللون بغزة

أكدت وزارة الزراعة بالحكومة الفلسطينية بغزة، أنه مع بداية موسم صيد سمكة "السكمبلا" في بحر قطاع غزة، تبين أن هذه الأسماك مصحوبة بإفرازات ذات لون أحمر وردى يشبه صبغة "اليود"، مشيرة إلى أن اللون الوردي ناتج من تغذي الأسماك على القنديل الأحمر.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته اليوم، أنه فور اصطياد هذا النوع من الأسماك بهذا اللون قامت الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة بأخذ عينات للتحليل المخبرى، حرصاً منها على معرفة السبب وطمأنة الجمهور، حيث تبين بالدليل القاطع أن اللون الوردي ناتج من تغذي الأسماك على القنديل الأحمر.

واستندت الوزارة في تحليلها على مشاهدة قطع صغيرة من القناديل الحمراء في معدة الأسماك، إضافة إلى وجود اللون الوردي في الأمعاء الرفيعة والغليظة للأسماك التي تم معاينتها، علماً أن العديد من الصيادين، أكدوا أنهم شاهدوا هذه الأسماك تتغذى على القناديل الوردية التي ظهرت بكثرة على شواطئ غزة في الأسابيع القليلة الماضية رأى العين.

واعتبرت الوزارة أن تغذي أسماك "السكمبلا" على القناديل الحمراء صورة من صور المكافحة البيولوجية، حيث يشكل وجود القنديل الأحمر فى المنطقة مصدراً إضافياً لغذاء هذه الأسماك، إضافة إلى تغذيتها على الأسماك الصغيرة واللافقاريات بشكل طبيعي ضمن السلسلة الطبيعية لدورة الغذاء فى البحار و المحيطات.

وتوقع خبراء أن تناول اسماك "السكمبلا" التي تغذت على القناديل الحمراء، لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان، لأن هناك اسماك كثيرة تتغذى على القناديل مثل سمكة الشمس وأسماك الترس المفلطحة، والتونة، وأن بعض الشعوب تتخذ القناديل غذاء .

ويأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه الباحثين في مجال البيئة البحرية عن قلقهم من احتمال استيطان هذه القناديل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي حدوث مشاكل للمصطافين من الصعب تقديرها، خاصة وأن هذا النوع من القناديل سطحي شاطئي يفضل منطقة الساحل .









