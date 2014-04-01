رسميا .. سمور يقدم استقالته من البحرية

قدّم الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي خدمات الشاطئ الواقع غرب غزة, استقالته لمجلس الإدارة, بعد شهرين من تولي تدريب الفريق عقب استقالة المدير الفني السابق عاهد زقوت.

وقال المدرب العام وائل حجاج إن استقالة الجهاز الفني بقيادة ربحي سمور, جاءت بعد انتهاء الموسم الرياضي وننتظر قرار مجلس الإدارة بقبول الاستقالة أو رفضها, لافتا إلى أن الجهاز الحالي عمل مع الفريق دون مقابل مالي.

وأضاف حجاج أن مهمة الجهاز الفني بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة كانت ترتكز على تأمين بقاء الفريق في الدوري الممتاز والابتعاد عن شبح الهبوط وتحقيق مركز أفضل من الذي كان يتواجد به قبل تولي المهمة.

يشار إلى أن الجهاز الحالي للشاطئ استلم مهامه والفريق يحتل المركز العاشر، لكنه اختتم مشواره بالدرجة الممتازة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.