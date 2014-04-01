الاحتلال يحذر مستوطنيه من السفر الى 41 دولة حول العالم

حذرت ما تسمى بـ "هيئة مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى 41 منطقة ودولة بالعالم، منها سيناء والأردن، للخطر المحتمل على المستوطنين الإسرائيليين.

وقالت "هيئة مكافحة الإرهاب"، التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان لها اليوم "نوصي المواطنين الإسرائيليين وتمهيدًا لموسم السفر إلى خارج إسرائيل خلال فترة عيد الفصح، الامتناع عن السفر إلى الأردن وعدم التوجه إلا للضرورة إلى تركيا".

ودعت الهيئة جموع الإسرائيليين إلى "تجنب السفر إلى شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) بسبب الوضع الأمني السائد فيها".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العبرية اليوم إن "قائمة منع سفر الإسرائيليين تشمل 41 منطقة يعتبر السفر إليها خطرا عليهم".

ويأتي القرار ضمن قرارات تطلقها ما تسمى بــ "هيئة مكافحة الإرهاب"، خاصة في المناسبات التي يغادر فيها اليهود خارج "إسرائيل".

وتسود حالة من التوتر الشعبي الأردني إزاء "إسرائيل" والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة إثر مقتل قاض أردني على يد جندي إسرائيلي في مارس/ آذار الماضي.

يضاف إلى ذلك مناقشة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي اقتراحا بفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والذي يتبع إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للحكومة الأردنية منذ احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.

وتشهد سيناء المصرية خلال الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في استهداف عسكريين ومدنيين، سقط فيه عشرات القتلى، معظمهم من الضباط والجنود، بعضها أعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عنها.