الاحتلال يطرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الثلاثاء، أن "إسرائيل" أعادت طرح عطاءات لبناء 708 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، بينما يسعى وزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى انقاذ عملية التسوية المتعثرة مع الفلسطينيين.

وقالت هاغيت أوفران، المسؤولة عن ملف الاستيطان في المنظمة، لوكالة "فرانس برس": "تسعى وزارة الإسكان بقوة إلى تقويض عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأميركي".

وأوضحت أوفران أن العطاءات هي في حي جيلو الاستيطاني شرقي القدس المحتلة.

وكان كيري التقى اليوم مرتين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدما نحو دفع محادثات التسوية التي استؤنفت في يوليو الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

ولم يلتقِ كيري الرئيس محمود عباس، غير انه سيعود غدا الاربعاء للقاء عباس وبحث عملية السلام.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد اتفق كيري ونتنياهو اليوم على صفقة آخذة بالتبلور قد تشمل الافراج عن يونثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة بسبب ادانته بالتجسس لحساب "اسرائيل", وذاك حتى حلول "عيد الفصح اليهودي".

وستفرج "اسرائيل" عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين, بالاضافة الى 400 اسير اخر ممن وصفوا بأنهم "لم تتلطخ ايديهم بالدماء" ستختارهم "اسرائيل" بنفسها.

وسيتم تجميد اعمال البناء في المستوطنات بصورة هادئة وجزئية, في حين يوافق الفلسطينيون بالمقابل على تمديد فترة المفاوضات حتى عام 2015 والامتناع عن اتخاذ اجراءات احادية في مؤسسات الامم المتحدة.