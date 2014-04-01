الاحتلال يستولي على 600 دونم من أراضي نابلس

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مجلس قروي قريوت جنوب نابلس، مخططا هيكليا جديدا يستهدف الاستيلاء على 600 دونم من أراضي القرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن "غرض الاحتلال من الاستيلاء على هذه الأراضي والتي تبلغ مساحتها نحو 600 دونم، إقامة بنى تحتية، ومواقف لخدمة المستوطنات القريبة كشيلو، وعيليه وغيرهما، وحفريات آثار".

وأضاف أن الأراضي تقع في حوض 4 وحوض 1 في منطقة سيلوم، والبطاين، وراس مويس، والصررة، ووصف المخطط الجديد بالأشد خطورة من قرار الاستيلاء.