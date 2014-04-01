الزهار:ترتيبات تسبق زيارة مشعل لطهران

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن ترتيبات كبيرة تحصل هذه الفترة لتكليل زيارة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل لطهران بالنجاح، وبلقائه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي.

وأوضح الزهار لـ"الاخبار" ان الزيارة كانت متوقعة الخريف الماضي، لكن عوامل عدّة تشابكت في مسألة إرجائها، أهمها انشغال طهران بملفاتها الداخليّة، ومفاوضاتها مع المجتمع الدولي، في ما يتعلّق بملفها النووي.

وعن الخطوات العمليّة على الأرض لاستئناف دعم إيران العسكري والمالي لكم؟ يجيب الزهار: «لم يبقَ الآن إلا ترتيب اللقاءات.