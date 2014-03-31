الخضري يشكر مصر على فتح معبر رفح ويناشدها باستمرار فتحه لتخفيف المعاناة

شكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الشقيقة مصر على فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام ما سمح بسفر قرابة ألفي عالق في غزة وعودة آخرين ودخول مواد البناء للمنحة القطرية.



وعد الخضري هذه الخطوة بالمهمة والإيجابية وساهمت في تخفيف معاناة مئات العالقين من الحالات الإنسانية وأصحاب الإقامات والطلبة والمرضى.



وأشار إلى أن السماح بدخول مواد البناء للمنحة القطرية أتاح الفرصة لاستمرار المشروعات وتشغيل الأيدي العاملة.



وناشد الخضري الشقيقة مصر باستمرار فتح المعبر، مؤكداً أن الوضع غاية في الصعوبة وما زال المئات من العالقين يرغبون بالسفر، وأن الشعب الفلسطيني يأمل تمديد العمل من الشقيقة التي عودته الوقوف إلى جانبه ومساندته دوماً باعتبارها الحضن الدافئ له.



وجدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تأكيده عمق العلاقة الفلسطينية والمصرية، وأن مصر لها دور بارز وإسهامات كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وإسناده.





