« يعالون » يبحث مع « ديمبسى » التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط

اجتمع وزير الجيش الإسرائيلى موشيه يعالون، اليوم الأحد مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن يعالون ناقش مع ديبمسى بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلى بينى جانتز، التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط والتعاون العسكرى بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وكان يعالون قد قال الأسبوع الماضى فى جامعة تل أبيب تعليقا على الأزمة الأوكرانية، إن " الولايات المتحدة تبدو ضعيفة "، كما اعتبر الاتفاقية المؤقتة مع إيران من جانب أوباما بمثابة " تأجيل للمواجهة وتوريث للأزمة للرئيس المقبل بإظهار حالة من الضعف ".. واصفا ذلك بمثابة هزيمة لأمريكا فى صراع الحضارات.



وبعد أن أبدت واشنطن خيبة أملها من هذه التصريحات، أصدر يعالون بيانا أبدى فيه أسفه عن أية إساءة ربما يكون قد تسبب فيها، إلا أنه لم يقدم اعتذارا رسميا للولايات المتحدة.