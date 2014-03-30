« اللجنة العليا »: انتخابات الرئاسة المصرية 26 و27 مايو

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن بدء السماح بفتح الحملات الانتخابية للمرشحين يوم السبت 3 مايو، على أن تنتهى يوم الجمعة 23 مايو، معلنة عن تحديد 15 مايو لبدء الانتخابات الرئاسية فى الخارج.. ويومى 26 و27 مايو داخل البلاد.