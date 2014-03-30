العراق.. قتلى بانفجار شاحنة مفخخة بالرمادي

قتل 15 مدنيا وأصيب 25 آخرون، الأحد، في انفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري على جسر الحوز في مدينة الرمادي بالعراق.

وقد أدى الانفجار إلى انهيار أجزاء كبيرة من الجسر الاستراتيجي وسط محافظة الأنبار.

وكان عشرات المسلحين قد اقتحموا، السبت، معسكر الفوج الأول في منطقة دويليبه شرقي الفلوجة، فيما شهدت المدينة مقتل 9 جنود عراقيين وإصابة 13 آخرين جراء الاشتباكات في منطقة السجر (شمال) بين الجيش ومسلحين.

ومنذ يناير الماضي، تشهد مدينتا الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار (غرب بغداد) مواجهات بين القوات الحكومية العراقية ومجموعات مسلحة، وذلك بعد أن أقدم الجيش على فض اعتصام مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي.

هذا فيما تشهد المنطقة الواقعة على بعد كيلومترين من سجن أبو غريب، أكبر سجون البلاد، في شمال العاصمة بغداد اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين.

هجوم بالموصل

كما شهدت مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد)، مقتل 7 جنود برصاص أطلقه مسلحون، السبت، على حاجز تفتيش للجيش جنوب المدينة، بحسب ما أعلنته مصادر طبية وأمنية لوكالة "فرانس برس".

وأكد حصيلة الضحايا مصدر في مستشفى الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، التي تعد من المناطق الأكثر توترا في البلاد وتشهد أعمال عنف يومية.