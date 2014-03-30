الاحتلال يعتقل ستة شبان من الضفة المحتلة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين فجر اليوم الأحد، من مناطق متفرقة في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جولان حسن أبوزهو (22عاما)، من مدينة جنين أثناء تواجده بالقرب من حاجز عسكري الجلمة .

كما اعتقلت في بلدة جبع ثلاثة شبان هم، أوس محمد حمامره (20 عاما)، ومحمد ياسر خليلية ( 18 عاما)، ويعقوب محمود علاونة (23 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم في البلدة وتفتيشها، وأصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والتي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والصوتية بكثافة .

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وسيرت آلياتها في خطوات استفزازية وشنت حملة تمشيط دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.