« حماس » تحمل عباس والحمد لله المسؤولية عن استمرار اعتقال عناصرها وقادتها

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته د.رامي الحمد الله وأجهزتهم الأمنية المسئولية الكاملة عن استمرار اختطاف قياداتها وأنصارها وتعذيبهم في سجونهم في الضفة الغربية.

وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب له، اليوم السبت (29|3) إن على رأس المعتقلين القيادي في الحركة نزيه أبو عون والذي يقبع في أحد سجون السلطة في جنين منذ أكثر من أسبوع.

وأعرب عن استغرابه صمت حركة "فتح" وقياداتها على هذه "الانتهاكات الخطيرة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

حسب برهوم.

وطالبت حركة "حماس" كل الفصائل الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني وأهالي وشباب الضفة بعدم الاستسلام لهذه السياسة التي وصفتها بـ "المشينة" ورفضها والتصدي لها وبكل قوة.

وقالت ان "حماية النفس والدفاع عن الحرية والكرامة والوطن يتطلب منا جميعا مزيد من التضحيات".