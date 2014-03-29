عقب تقرير نشره الموقع.. مرضى السرطان يقدمون العون والمساعدة لعائلة محمود

عقب تقرير نشره موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن قصة الشاب محمود أحمد الذي دفعته سوء الأوضاع المعيشية لعرض عينه للبيع، قدمت العديد من المؤسسات الخيرية يد العون والمساعدة لهذا الشاب الذي يطمح بأن يجد فرصة عمل هنا أو هناك لإنقاذ عائلته.

ومن ضمن المؤسسات الخيرية التي قدمت العون والمساعدة "مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان" التي دفعتها ظروف الشاب محمود أحمد للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ حياة عائلته متمنية أن لا تتكرر هذه الظاهرة في قطاع غزة الحبيب.

سامي الجوجو منسق مؤسسة "بسمة أمل" قال: "إن ظروف الشاب محمود دفعتني وفريق من "القلب للقلب"، الذي يحتوي على عدد من مرضى السرطان لزيارة العائلة وتقديم مساعدات غذائية وألعاب للأطفال".

وأضاف الجوجو: "زيارتنا لعائلة محمود ما هي إلا إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق المؤسسة لخدمة الطبقة المهمشة في المجتمع، داعياً الجميع إلى تبني فكرة التطوع لكافة شرائح المجتمع".

من جهته عبر الشاب محمود عن سعادته وشكره للمؤسسة ومتطوعيها الذين قاموا بهذه الزيارة الملفتة للإطلاع على الأوضاع في البيت، داعياً الجميع للوقوف عند مسؤولياته والنظر بعين الاعتبار للفئات المهمشة من الشعب.

"ضيق الاوضاع المعيشية وعدم اهتمام أقرب الناس لعائلته وأشقائه دفعت الشاب محمود البالغ من 22 عاماً لعرض عينه للبيع أملاً في الحصور على فرصة عمل ولو بأجر زهيد لإنقاذ اشقائه وعائلته.