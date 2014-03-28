عائلة الاسير محمد عيسى من الخضر تناشد بإنقاذ حياته

ناشدت عائلة الاسير محمد حسن عيسى (38 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، الهيئات والمؤسسات الحقوقية الانسانية التدخل لإنقاذ حياته لسوء حالته الصحية.

وقال والده لـ 'وفا' إن نجله الذي دخل عامه الثاني عشر، ابلغهم اثناء الزيارة انه يعاني ألما حادا في الظهر جراء انزلاقات في ثلاث فقرات، وان هناك تقصير واضح من ادارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، مشيرا الى ان ابنه يتلقى فقط دواء مسكن للألم.

واشار والد الاسير ، انه يحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية حياة ابنه من اي مضاعفات صحية تعرض حياته للخطر ، مناشدا المنظمات الانسانية التدخل سريعا لانقاذ حياته قبل فوات الان.