مرض غامض يقتل عشرات العمال التايلنديين في اسرائيل

كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن وفاة اكثر 120 عاملا تايلنديا في اسرائيل، خلال السنوات الخمس الاخيرة.

ووفقاً لمصادر في وزارة الصحة الاسرائيلية فإن سبب وفاة ثلث اعداد العمال التايلنديين جاء نتيجة "اعراض الموت الليلي المفاجئ" التي يتعرض لها الشباب من سكان شرق آسيا.

واضافت وزارة الصحة ان اعراض هذا المرض ما زالت قيد الفحص في اسرائيل، الا انه لغاية الآن لم يتم التوصل الى معرفة تفاصيلها الدقيقة، فيما دعا افراد الطواقم التي تعالج العمال الاجانب لفحص مدى صدق القول في أن ارتفاع نسبة الوفيات هي حقاً نتيجة لهذه الاعراض.