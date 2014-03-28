الذهب يهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب لمستويات قياسية منخفضة جديدة في ستة أسابيع دون 1300 دولار للأوقية يوم الجمعة واتجهت لتسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي بعدما أضر تحسن المعنويات بخصوص الاقتصاد الأمريكي بالاقبال على الذهب كملاذ آمن.

وخسر الذهب نحو 100 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تسع جلسات منذ أن بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر متأثرا ببيانات أمريكية قوية وتعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جانيت يلين لمحت فيها إلى إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من 2015.

وهبط الذهب - بعدما ارتفع في وقت سابق - لأدنى مستوى منذ 13 فبراير شباط 1286.46 دولار للأوقية وبحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش جرى تداوله منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1287.60 دولار للأوقية. ويتجه الذهب لتسجيل خسائر اسبوعية 3.3 بالمئة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية 6.40 دولار إلى 1288.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.74 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة ليسجل 1396.75 دولار والبلاديوم 1.3 بالمئة إلى 763.5 دولار للأوقية