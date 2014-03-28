جيش الاحتلال يأمر جنوده باطلاق النار على اي جسم يتحرك بالجولان

اصدر جيش الاحتلال تعليمات جديدة بخصوص اجراءات فتح النار لجنوده في الجولان السوري المحتل، عقب الاحداث الاخيرة التي وقعت في المنطقة، والمتمثلة بزرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الامني، واسفرت عن إصابة 4 جنود.

ووفقاً للقناة الثانية في التلفزيون العبري، نصت التعليمات الجديدة بفتح النار فوراً على اي جسم يتحرك لدى ملاحظة اقترابه من السياج الامني على طول هضبة الجولان، واقامة منطقة عازلة يُمنع الاقتراب منها تمتد إلى مئات الامتار شرقي الحدود الشمالية مع سوريا.

واوضحت القناة أن هذه الاجراءات جاءت عقب صدور نتائج التحقيق في حادثة انفجار العبوة الناسفة ، حيث عممت قيادة الاحتلال في الشمال هذه التعليمات على الجنود وستقوم بنقلها الى قوات الامم المتحدة العاملة على الحدود وهم بدورهم سيبلغون الجانب السوري بها.

وأشارت القناة على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة الى أن جيش الاحتلال يدرك تماماً وجوب الاستعداد للتغييرات الحاصلة على الحدود الشمالية وانتشار مسلحين من منظمات مختلفة تعمل جاهدة لاستهداف "إسرائيل".